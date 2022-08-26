Siemens Energy объяснила слова МИД Канады о передаче газовых турбин ФРГ

Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли об отправке турбин в Германию для газопровода «Северный поток» касается разрешения, которое приняли в июле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию Siemens Energy.

В Канаде проходит техобслуживание шести турбин, в июле власти выдали разрешение на их отправку в Германию. Одна турбина уже находится в ФРГ. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин работает с Оттавой над отправкой остального оборудования. Мелани Доли подтвердила эту информацию.

«Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода „Северный поток“ в Германию», — пояснили в компании.

«Северный поток» является основным маршрутом для обеспечения поставок российского газа в Европу. Однако с конца июля он работает только на 20% от мощности. В Москве отмечали, что это связано с распространенными на Россию санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием оборудования.