Siemens Energy извинилась и удалила твит про «одинокую» турбину для «Северного потока»

Компания Siemens Energy назвала свой пост в Twitter о создании плейлиста для «одинокой» турбины газопровода «Северный поток» в Spotify неуместным. После извинений запись была удалена.

В минувшую пятницу, 19 августа, компания разместила на своей странице в соцсети пост, в котором напомнила, что турбина для «Северного потока» «все еще не там, где должна быть». В сообщении отмечалось, что «она стоит в одиночестве на нашей площадке в городе Мюльхайме-на-Руре», написал РБК.

«Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал противоречивую дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это никогда не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе резко подскочила после объявления об остановке «Северного потока».

Оператор ГТС Украины выступил с предложением компенсировать поставки газа, которые идут через газопровод «Северный поток». Речь идет об использовании транзитных коридоров через Украину и Польшу.