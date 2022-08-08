Siemens допустила обслуживание «Северного потока» после ухода из России

В конце 2022 финансового года Siemens Energy запланировала выход из российских активов, заявил глава компании Кристиан Брух. Он добавил, что в этом случае специалисты могут продолжить обслуживание оборудования для «Северного потока», сообщил ТАСС.

По словам Бруха, Siemens приостановила деятельность в России после начала спецоперации по защите Донбасса. Теперь в компании рассчитывают выйти из российских активов.

«Тем не менее, мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для „Северного потока — 1“, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — подчеркнул глава компании.

Антироссийские санкции не позволяют завершить технические работы на «Северном потоке», заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он возложил ответственность за ситуацию на европейских политиков, инициировавших введение ограничений против России.