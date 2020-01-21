Сидящий на диване скелет в плаще нашли в заброшенном доме в Индонезии

Неожиданную и пугающую находку сделал человек, зашедший в заброшенный дом в Индонезии. Там находился человеческий скелет, сидящий на диване.

Как сообщил портал Asia One, в здании никто не жил с 2014 года. В мае 2019 года представитель владельца дома наводил порядок на лужайке возле здания, но внутрь заходить не стал. Однако неделю назад мужчина, ответственный за дом, увидел разбитые стекла и открытую входную дверь. Он вошел внутрь и нашел на диване человеческий скелет. На трупе был синий плащ.

Причины смерти покойного неизвестны. Также не установлена и его личность. Полиция занялась расследованием дела.

В конце декабря 2019 года спортивную сумку со скелетом нашли в подмосковном лесу недалеко от Мытищ. Установлено, что неизвестный скончался около года назад.