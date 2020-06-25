«Сидели за столом и поминали»: родители погибшей блогерши Насти Тропицель не смогли прилететь на ее кремацию на Бали
«Сейчас говорят, что может быть вторая волна карантина. Закрытие границ могут продлить. Поэтому мы думаем, каким самолетом привезти ее прах домой», — поделилась с «360» мама Тропицель Оксана Сергеевна.
Собеседница поделилась, что ее дочь сама хотела, чтобы часть ее праха развеяли на Бали. Родители сами выполнят волю Тропицель, когда останки Анастасии привезут в Петербург.
«Мы, конечно же, хотели бы сегодня присутствовать на [траурной] церемонии, попрощаться с нашей дочерью. Но, к сожалению, сидели за столом и поминали ее», — рассказала Оксана Сергеевна. На Бали смогли прилететь около двух десятков друзей Анастасии. Кремация прошла спокойно.
Ранее возлюбленный блогерши — мотоинструктор Виктор — рассказал, что сначала уйдет в горы, чтобы пережить потерю, а потом посадит на месте захоронения праха своей девушки дерево. Люди смогут приходить на ее могилу и вспоминать о погибшей.
Тропицель последние 4,5 месяца жила на Бали. 21 июня она каталась на мотоцикле с Виктором, не справилась с управлением, врезалась в разделительный бордюр и получила смертельную травму головы. Девушке было 18 лет. Авария произошла из-за вобблинга — внезапной вибрации руля мотоцикла.