«Сидели за столом и поминали»: родители погибшей блогерши Насти Тропицель не смогли прилететь на ее кремацию на Бали

На кремацию блогерши-миллионницы Насти Тропицель (Анастасии Зубриной), которая разбилась на мотоцикле на Бали, пришли около 20 человек, однако родителей девушки среди них не было. Они не смогли прилететь из Санкт-Петербурга в Индонезию из-за коронавируса.

«Сейчас говорят, что может быть вторая волна карантина. Закрытие границ могут продлить. Поэтому мы думаем, каким самолетом привезти ее прах домой», — поделилась с «360» мама Тропицель Оксана Сергеевна.

Собеседница поделилась, что ее дочь сама хотела, чтобы часть ее праха развеяли на Бали. Родители сами выполнят волю Тропицель, когда останки Анастасии привезут в Петербург.

«Мы, конечно же, хотели бы сегодня присутствовать на [траурной] церемонии, попрощаться с нашей дочерью. Но, к сожалению, сидели за столом и поминали ее», — рассказала Оксана Сергеевна. На Бали смогли прилететь около двух десятков друзей Анастасии. Кремация прошла спокойно.

Ранее возлюбленный блогерши — мотоинструктор Виктор — рассказал, что сначала уйдет в горы, чтобы пережить потерю, а потом посадит на месте захоронения праха своей девушки дерево. Люди смогут приходить на ее могилу и вспоминать о погибшей.

Тропицель последние 4,5 месяца жила на Бали. 21 июня она каталась на мотоцикле с Виктором, не справилась с управлением, врезалась в разделительный бордюр и получила смертельную травму головы. Девушке было 18 лет. Авария произошла из-за вобблинга — внезапной вибрации руля мотоцикла.