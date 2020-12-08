«Сидели в полной изоляции»: вернувшиеся из Турции журналисты НТВ поблагодарили за поддержку

Журналисты НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин вернулись в Россию после задержания в Турции. В аэропорту мужчины поблагодарили коллег за поддержку и рассказали об изоляции.

В Россию сотрудники программы «Центральное телевидение» вернулись в ночь на 8 декабря. В одном из столичных аэропортов их встречали близкие и коллеги. Ведущий передачи Вадим Такменев пожелал мужчинам хорошо отдохнуть и свыкнуться с мыслью, что они находятся в безопасности.

«Спасибо вам огромное. Мы, честно говоря, очень надеялись на вашу поддержку. Потому что мы сидели в полной изоляции», — ответил Петрушко.

В свою очередь телекомпания НТВ ранее поблагодарила за помощь российский МИД, Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле.

Петрушко и Малышкин в начале декабря прилетели в Турцию. Во время командировки журналистов вместе с гражданкой страны задержали в Стамбуле. Согласно неофициальным данным, мужчины работали без аккредитации на территории, где производят боевые беспилотники Baykar Savunma. Журналистов собирались судить, но позже Турция отказалась от своих обвинений в шпионаже.