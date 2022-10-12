Сибирский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены «Бэтмэна» | 360°

Мир 12 октября 2022, 17:27 Поделиться Telegram

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Viber Сибирский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены «Бэтмэна»

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Арбитражный суд Москвы обязал компанию Universal Pictures выплатить компенсацию иркутскому кинотеатру New Cinema. Причиной стала отмена нового «Бэтмена», сообщила РБК.

Киностудия должна возместить кинотеатру 2,9 миллиона рублей. Руководство последнего пыталось «разрешить спор в досудебном порядке», но ничего не вышло. В Universal Pictures это происшествие никак не прокомментировали.

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Показ фильма «Бэтмен» отменили в России в результате начала спецоперации на Украине.

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