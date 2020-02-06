Си Цзиньпину пририсовали медицинскую маску на обложке TIME

Если кто-то пишет об угрозе распространения коронавируса или судьбе кошек в Ухане, то журнал TIME решил хорошенько проехаться по Си Цзиньпину. Журналисты написали о последствиях эпидемии для экономики Китая и разрушении планов политика, поместив на обложке его изображение в медицинской маске.

«Новая обложка TIME: вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке», — написали журналисты издания в Twitter. К своему посту они прикрепили ссылку на соответствующую статью и приложили изображение обложки.

Председателю КНР пририсовали медицинскую маску с заголовками статей: «Китайский тест», «Предотвращая следующую вспышку», «Экономическая угроза».

Китай переживает непростые времена из-за вспышки коронавируса. Распространение инфекции началось в конце 2019-го в Ухане и уже унесло жизни 564 человек. Число заразившихся перевалило за 28 тысяч.

Появление болезни привело к тому, что Россия закрыла границу с Китаем, отменила поезда и регулярные авиарейсы. Многие магазины отказались от поставки фруктов и овощей, а китайские производители приостановили продажу техники.