Мир 26 января 2024, 18:45 Си Цзиньпина пригласили в Швейцарию на «саммит мира» по Украине Reuters: Украина пригласила главу КНР Си Цзиньпина на «саммит мира» РИА «Новости»

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Украина направила председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на «саммит мира», который пройдет в Швейцарии. Об этом Reuters заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Он отметил, что участие Китая в мероприятии в Давосе важно для Украины. Представитель офиса украинского президента добавил, что страна хочет донести до китайского руководства свою позицию по этому саммиту.

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«Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите», — отметил Жовква.

Он подчеркнул, что Зеленский не планирует встречаться в Давосе с премьером КНР Ли Цяном, поскольку решения принимает Си Цзиньпин, а не китайский премьер-министр.

Ранее американский журналист Дэнни Хайфон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский выставил себя не в лучшем свете на форуме в Давосе: перед участниками мероприятия предстал озлобленный человек, а не воодушевленный глава государства.