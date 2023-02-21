Мир 21 февраля 2023, 22:20 Си Цзиньпин запланировал визит в Россию весной для встречи с Путиным — СМИ WSJ: председатель КНР Си Цзиньпина может посетить Россию в начале мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель КНР Си Цзиньпин может приехать в Россию в ближайшие месяцы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, визит еще только начали планировать, поэтому точные даты назвать пока невозможно. Предполагается, что поездка может состояться в конце апреля или начале мая.

Реклама

Источники газеты рассказали, что Си Цзиньпин выступит в поддержку мирных переговоров, а также призовет Россию не допускать применения ядерного оружия.

Реклама

«Пекин заявит, что хочет играть более активную роль, направленную на прекращение конфликта, и люди, знакомые с планами поездки господина Си Цзиньпина, сказали, что встреча с господином Путиным станет частью продвижения к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы к неприменению ядерного оружия», — говорится в материале.

Сегодня, 21 февраля, в Москву прибыл глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Ожидается, что завтра он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Возможно, именно на этой встрече будет поднята тема визита председателя КНР в Россию.