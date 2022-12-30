Мир 30 декабря 2022, 13:09 Си Цзиньпин заявил об укрепляющейся дружбе между Россией и КНР Председатель КНР Цзиньпин: отношения с Россией демонстрируют высокий уровень развития Пресс-служба Кремля

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Дружба между народами России и Китая укрепляется, а двусторонние отношения демонстрируют высокий уровень устойчивого развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он направил поздравительную телеграмму президенту Владимиру Путину по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы, сообщил ТАСС.

Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая вступают в новую эпоху. Сотрудничество углубляется, представители двух стран укрепляют контакты, что создает большие перспективы для дружбы между народами, отметил китайский лидер.

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«Среди важных задач — содействие взаимопониманию, дружбе и доверию между народами двух стран, а также укрепление социальных и общественных основ», — зачитал текст обращения Си Цзиньпина временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун.

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Днем 30 декабря лидеры двух стран провели переговоры в режиме видеоконференции. Путин отметил, что отношения России и Китая находятся в лучшем состоянии за всю историю. Глава государства пригласил Си Цзиньпина в Москву весной следующего года.