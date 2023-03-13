Мир 13 марта 2023, 07:39 Си Цзиньпин заявил о желании Китая воссоединиться с Тайванем Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о желании продвигать процесс воссоединения с Тайванем Пресс-служба Кремля

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Китай намерен двигаться в сторону процесса воссоединения с Тайванем. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей, написало РИА «Новости».

По его словам, надо предпринять усилия для мирного развития отношения между двумя берегами Тайваньского пролива. Он заявил о необходимости бороться против вмешательства внешних сил и сепаратистов по достижению независимости Тайваня.

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«Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины», — сказал Си Цзиньпин.

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Он добавил, что нужно воплощать в жизнь стратегию Компартии Китая по решению тайваньского вопроса и отстаивать принцип «одного Китая», а также соблюдать «консенсус 1992 года» между КНР и Тайванем.

Ранее китайские СМИ написали, что внешняя политика США подталкивает эту страну к войне с Китаем.