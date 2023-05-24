24 мая 2023, 13:42
Си Цзиньпин заявил о желании Китая продолжать диалог с Россией
Си Цзиньпин: Китай настроен взаимодействовать с РФ на основе твердой взаимной поддержки
Власти Китая настроены продолжать диалог с Россией и строить отношения, основой которых будет твердая взаимная поддержка и учет ключевых интересов обеих сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил ТАСС.
«Китай готов продолжать взаимодействовать с РФ на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга», — подчеркнул Си Цзиньпин.
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Мишустин ранее отмечал, что отношения с Китаем имеют для России особое значение. Страна дорожит многовековым диалогом и настроена развивать его дальше.
Взаимовыгодное сотрудничество сопровождается качественными трансформациями, указал он. Один из примеров — снижение зависимости от доллара и других западных валют.
Отдельно Мишустин обратил внимание на рост товарооборота между Россией и Китаем. В этом году он достигнет 200 миллиардов долларов. По его данным, в первом квартале показатель поднялся почти на четверть и превысил отметку в 50 миллиардов долларов.
Международные отношения
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