Мир 24 мая 2023, 13:42 Си Цзиньпин заявил о желании Китая продолжать диалог с Россией Си Цзиньпин: Китай настроен взаимодействовать с РФ на основе твердой взаимной поддержки РИА «Новости»

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Власти Китая настроены продолжать диалог с Россией и строить отношения, основой которых будет твердая взаимная поддержка и учет ключевых интересов обеих сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил ТАСС.

«Китай готов продолжать взаимодействовать с РФ на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга», — подчеркнул Си Цзиньпин.

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Мишустин ранее отмечал, что отношения с Китаем имеют для России особое значение. Страна дорожит многовековым диалогом и настроена развивать его дальше.

Взаимовыгодное сотрудничество сопровождается качественными трансформациями, указал он. Один из примеров — снижение зависимости от доллара и других западных валют.

Отдельно Мишустин обратил внимание на рост товарооборота между Россией и Китаем. В этом году он достигнет 200 миллиардов долларов. По его данным, в первом квартале показатель поднялся почти на четверть и превысил отметку в 50 миллиардов долларов.