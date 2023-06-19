19 июня 2023, 12:40
Си Цзиньпин заявил о важности взаимодействия с США на принципах уважения и искренности
Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена позитивно повлияет на отношения США и КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил, что в основе взаимодействия двух стран должны лежать уважение и искренность. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
«Председатель Си сказал, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности», — уточнила дипломат.
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По ее словам, китайский лидер выразил надежду, что визит госсекретаря США внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений.
В конце мая Блинкен обвинил Китай в опасных действиях в военной сфере, направленные против США и других западных стран. Так он прокомментировал маневр истребителя КНР, который 26 мая пролетел перед американским самолетом-разведчиком RC-135.
В начале июня Си Цзиньпин призвал готовиться к «настоящим штормам»в сфере нацбезопасности Китая.
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