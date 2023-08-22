Мир 22 августа 2023, 21:21 Си Цзиньпин заявил о намерении стран БРИКС стремиться к более справедливому мировому порядку Си Цзиньпин: Китай продолжит углублять стратегическое партнерство в рамках БРИКС unsplash.com

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Страны БРИКС будут стремиться продвижению более справедливого мирового порядка. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам Делового форума БРИКС, сообщил ТАСС.

Китай продолжит углублять стратегическое партнерство организации, расширять модель «БРИКС плюс», а также активно содействовать поставкам товаров. КНР намерена углублять солидарность и сотрудничество с другими странами, с формирующимися рынками и развивающимися государствами, добавил китайский лидер.

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«Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС», — подчеркнул Си Цзиньпин.

КНР также выступает за обеспечение всеобщей безопасности и устранение причин конфликтов в мире, сообщил RT.

БРИКС объединил Бразилию, Индию, Россию, Китай и ЮАР. В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили Аргентина, Иран, Тунис, Турция, Алжир, Египт и Саудовская Аравия. Политолог Гуреев предрек БРИКС мировое экономическое лидерство.