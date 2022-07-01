Принцип «одна страна, две системы» добился общепризнанных успехов в Гонконге за последние четверть века, его не нужно менять. Такое заявление сделал заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Возвращение Гонконга на Родину открыло новую эру в его истории. За последние 25 лет при полной поддержке Родины и совместными усилиями правительства специального административного района Гонконг и всех кругов общества практическая реализация принципа „одна страна, две системы“ достигла общепризнанного успеха в Гонконге», — сказалСи Цзиньпин на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая. Его процитировало РИА «Новости».

Китайский лидер объяснил, что цель принципа «одна страна, две система» — в защите государственного суверенитета, интересов развития, безопасности. Также важно поддерживать долгосрочные стабильность и процветание Гонконга и Макао.

«Сегодня я хотел бы еще раз подчеркнуть, что принцип „одна страна, две системы“ был многократно проверен на практике и соответствует фундаментальным интересам страны и народа, а также коренным интересам Гонконга и Макао», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, что этот принцип поддержали более 1,4 миллиарда жителей Китая, а также за выступают жители Макао и Гонконга и международное сообщество.

«Нет смысла менять такую хорошую систему, ее следует придерживаться на протяжении длительного времени», — резюмировал политик.

Весной этого года в Гонконге избрали нового главу, его зовут Джон Ли. Он является бывшим секретарем по вопросам безопасности специального административного района Китая.