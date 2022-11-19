Мир 19 ноября 2022, 08:51 Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны восстанавливать здоровые отношения Председатель КНР Цзиньпин пожелал Камале Харрис поспособствовать сокращению недопонимания Пресс-служба Кремля

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Китай и Соединенные Штаты должны укреплять взаимопонимание и совместными усилиями возвращать двусторонние отношения в здоровое стабильное русло. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передал ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Надеюсь, обе стороны будут и дальше укреплять взаимопонимание, сокращать недопонимание и неверные суждения, совместными усилиями содействовать возвращению китайско-американских отношений в стабильное и здоровое русло», — сказал он в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях форума АТЭС в Бангкоке.

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Си Цзиньпин также выразил надежду, что Камала Харрис сыграет конструктивную роль в этом вопросе.

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Ранее стало известно, что Россия и Китайская Народная Республика перешли на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии.