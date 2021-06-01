Си Цзиньпин заявил, что Китай будет помогать Сирии

Китай будет помогать Сирии в оживлении ее экономики, улучшении жизни людей и в борьбе с пандемией. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай решительно поддерживает Сирию в защите ее государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, будет оказывать посильную помощь Сирии в борьбе с эпидемией коронавируса, оживлении экономики страны и улучшении жизни ее народа», — сказано в телеграмме китайского лидера президенту Сирии Башару Асаду в связи с его победой на выборах главы государства. Текст документа опубликовало Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что Китай будет стараться вывести китайско-сирийское сотрудничество на новый уровень. В его послании говорится, что КНР и САР — «традиционно дружественные государства». Ведь Сирия была одной из первых арабских стран, которая установила дипломатические отношения с Китаем.

Председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил о победе Асада на президентских выбора. Политик набрал 95,1% .