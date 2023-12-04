Мир 04 декабря 2023, 09:47 Си Цзиньпин выступил против вмешательства других стран в дела Белоруссии Си Цзиньпин: Китай поддерживает Белоруссию, которая следует своему пути развития Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Китай выступает против вмешательства других стран во внутренние дела Белоруссии. На это указал лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который находится с визитом в Пекине, сообщило РИА «Новости».

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Белоруссия должна следовать собственному пути, который соответствует ее национальным интересам.

Реклама

Китай готов раскрывать потенциал взаимного сотрудничества, усиливать политическое доверие и содействовать развитию двусторонних отношений. Это принесет пользу народам двух стран, подытожил китайский лидер.

Визит Лукашенко в Китай продлится до вечера 4 декабря. Известно, что президент Белоруссии также планирует принять участие в мероприятиях социально-гуманитарной направленности.

До этого он приезжал в Китай в конце февраля 2023 года. Тогда стороны заключили договоренности, экономический эффект от которых превысил 3,5 миллиарда долларов (314,1 миллиарда рублей).