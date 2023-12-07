Мир 07 декабря 2023, 08:42 Си Цзиньпин возложил ответственность за мировую стабильность на Китай и ЕС Си Цзиньпин: Китай и ЕС должны работать над стабильностью и процветанием в мире РИА «Новости»

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В условиях глобальных перемен Евросоюз совместно с Китаем должны работать над обеспечением стабильности и процветания в мире. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил об этом председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время их визита в Пекин, сообщил CCTV.

«Мир претерпевает серьезные изменения, невиданные за столетие. <…> Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире, придание большего импульса развитию», — заявил он.

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Си Цзиньпин отметил, что Китай и Евросоюз достигли успехов в укреплении стратегического и торгово-экономического сотрудничества, диалога в сферах экологии и цифровых технологий. Он напомнил о 20-летии со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства и призвал работать вместе на пользу обеих сторон, обобщив исторический опыт и современные тенденции.

Переговоры прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай» перед открытием 24-го саммита Китай-Евросоюз. Впервые за четыре года мероприятие пройдет в очном формате. Китайские журналисты заявили, что бизнес-сообщество и власти КНР возложили на него большие надежды.