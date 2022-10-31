Си Цзиньпин сообщил об укреплении дружбы между народами Китая и России | 360°

Мир 31 октября 2022, 08:25 Си Цзиньпин сообщил об укреплении дружбы между народами Китая и России Си Цзиньпин: дружеские отношения между народами России и Китая постоянно укрепляются РИА "Новости"

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Дружеские отношения между народами России и КНР укрепляются. Такое заявление председатель Китая Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. Текст послания привело Центральное телевидение Китая, написало РИА «Новости».

Глава Китайской Народной Республики направил телеграмму 29 октября. Си Цзиньпин отметил в ней, что с момента появления организация придерживалась концепции дружбы с Китаем. Она внесла неоценимый вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между двумя странами.

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«Сейчас китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — подчеркнул он в послании.

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Си Цзиньпин добавил, что у российско-китайской дружбы есть большие перспективы, а также широкие возможности. Он считает, что Общество российско-китайской дружбы и дальше будет играть важную роль при укреплении двухсторонних отношений.

Ранее организацию поздравил президент РФ Владимир Путин.