Мир 16 ноября 2022, 19:49 Си Цзиньпин раскритиковал премьера Канады Трюдо за утечку в СМИ их разговора на G20 Председатель КНР Си Цзиньпин выразил недовольство утечкой разговора с премьером Канады РИА «Новости»

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Председатель Китайкой Народной Республики Си Цзиньпин после переговоров с премьером Канады Джастином Трюдо в рамках саммита G20 обвинил его в утечке их конфиденциальной беседы в СМИ. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Лидеры двух стран накануне провели небольшую неофициальную встречу. Трюдо выразил обеспокоенность из-за «предполагаемого вмешательства» КНР в выборы в Канаде. При этом китайская сторона не обнародовала отчет о встрече. На следующий день Си Цзиньпин лично раскритиковал канадского премьера за утечку данных.

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«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как велся наш разговор», — заявил председатель КНР.

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Он подчеркнул, что переговоры должны быть искренними, в противном случае «сложно будет сказать, чем это может кончиться». После этого китайский представитель собирался отойти в сторону, однако Трюдо остановил его. Он заверил, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог» и отметил, что страны продолжат конструктивно взаимодействовать. При этом между государствами будут и разногласия по некоторым вопросам. Си Цзиньпин призвал представителя Канады «сначала создать условия» для этого, затем пожал коллеге руку и ушел.

G20 проходит 15 и 16 ноября на Бали. Организаторы саммита в Индонезии признали новые российские регионы. В аэропорту они разместили новую карту с Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками в составе страны.