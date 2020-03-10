Си Цзиньпин проверил Ухань после сообщений о спаде эпидемии в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Ухань, откуда по всему миру разошелся новый тип коронавируса. Китайский лидер проверил, как медики продолжают борьбу c COVID-2019.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин поговорил с врачами, полицейскими, волонтерами, командным и рядовым составом Народно-освободительной армии Китая, пациентами и другими жителями Уханя.

Как уточнил телеканал CNN, это первый визит лидера с начала вспышки вируса. Китайские СМИ назвали такой жест Си Цзиньпина признаком того, что ситуация с эпидемией в стране сходит на нет.

Вспышка коронавируса началась в Ухане (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Позже вирус распространился по стране и за ее пределами. Хуже всего ситуация сейчас обстоит в Италии, Иране и Южной Корее. Италия стала первым государством в мире, которое в связи с эпидемией ушло на карантин. Теперь передвигаться по стране можно только при крайней необходимости.

По последним данным, в Китае от COVID-2019 умерло 3,1 человек, инфицированы около 80,7 тысячи. При этом 59,9 выздоровели. Коронавирусом в мире заразились более 110 тысяч человек, его жертвами стали 3,8 тысячи.