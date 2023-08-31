Мир 31 августа 2023, 09:51 Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в Индии — СМИ Reuters допустило, что Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии РИА «Новости»

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Председатель Китая Си Цзиньпин, вероятно, не появится на предстоящем саммите G20 в Индии. Об этом написало агентство Reuters.

По данным источников официальных лиц в КНР и Индии, китайскую сторону на мероприятии представит премьер Госсовета Китая Ли Цян. При этом агентство не уточнило, по какой причине Си Цзиньпин может пропустить мероприятие.

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Индия является председателем «Большой двадцатки» с 1 декабря 2022 года. Саммит пройдет в Нью-Дели 9 и 10 сентября. На G20 пригласили всех лидеров стран-участниц и представителей еще девяти государств: ОАЭ, Испании, Нидерландов, Омана, Египта, Бангладеш, Маврикия, Сингапура, Нигерии.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров возглавит в Нью-Дели российскую делегацию. Об этом ранее в августе заявил российский лидер Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.