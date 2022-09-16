Мир 16 сентября 2022, 09:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Си Цзиньпин пропустил ужин с 11 главами стран на саммите ШОС — Reuters Reuters: лидер КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с 11 главами стран на саммите ШОС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидер Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с 11 главами государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Среди участников мероприятия были в том числе президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным источника Reuters, китайская делегация объяснила пропуск ужина мерами предосторожности из-за коронавируса, написал ТАСС.

Реклама

Накануне Путин провел очную встречу с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. В последний раз они лично встречались в феврале, когда президент России прибыл Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Реклама

В ходе новой встречи они обсудили двустороннее сотрудничество, актуальные вопросы мировой повестки. Затронули и тему провокации США на Тайване. Путин подтвердил приверженность России принципу единого Китая.

Саммит ШОС проходит в Самарканде 15–16 сентября.

0 0 0 0 0 0