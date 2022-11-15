Мир 15 ноября 2022, 08:47 Си Цзиньпин призвал весь мир противостоять угрозам сообща Председатель КНР Цзиньпин призвал ликвидировать блоковое противостояние Пресс-служба Кремля

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Размежевание государств по идеологическому принципу и блоковое противостояние мешают мировому экономическому прогрессу. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передало Центральное телевидение Китая.

«Мы живем в одной мировой деревне. И, сталкиваясь с различными рисками и угрозами, должны действовать вместе», — сказал он на саммите G20 на Бали.

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Си Цзиньпин добавил, что «идеологическое размежевание, игры в политику противостояния альянсов и блоков могут расколоть мир и воспрепятствовать глобальному развитию и прогрессу человечества».

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Днем ранее Си Цзиньпин выразил надежду, что Соединенные Штаты и Евросоюз начнут полноценный диалог с Российской Федерацией по всем вопросам. Об этом он сказал на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали. Это первая их встреча после того, как Байден занял президентский пост. Переговоры двух лидеров продолжались 3 часа 12 минут.