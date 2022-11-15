Мир 15 ноября 2022, 08:57 Си Цзиньпин призвал страны G20 создавать условия для восстановления экономики Председатель КНР Цзиньпин: страны G20 должны содействовать стойкому глобальному развитию Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Страны G20 должны углублять сотрудничество в борьбе с пандемией и содействовать восстановлению глобальной экономики, находящейся под угрозой рецессии. На это указал председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.

Он призвал участвующие в саммите страны способствовать «более стойкому глобальному развитию».

Реклама

«Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко», — процитировало Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Реклама

Он указал на то, что первыми под ударом оказываются развивающиеся страны.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди также подчеркнул, что в свете образовавшегося в мире хаоса, связанного с пандемией, ситуацией на Украине и нарушением цепочек поставок, большие надежды возлагаются на «Большую двадцатку». Многосторонние институты, в том числе ООН, не смогли справиться с возникшими проблемами. А если не приложить усилия к их решению, можно столкнуться с небывалым продовольственным кризисом. Моди, выступая на саммите, упомянул о бедных жителях разных стран, борющихся за выживание уже сейчас.