Мир 16 января 2024, 10:11 Си Цзиньпин призвал противостоять сепаратистам на Тайване Лидер КНР Си Цзиньпин призвал окончательно решить тайваньский вопрос РИА «Новости»

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Глава КНР Си Цзиньпин призвал противостоять любым сепаратистским действиям, которые направлены на получение независимости Тайванем. Для этого необходимо окончательно решить тайваньский вопрос, написал он в статье для журнала «Цюши».

«Необходимо реализовать общую стратегию партии <…>, способствовать полному воссоединению родины», — подчеркнул китайский лидер.

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По мнению Си Цзиньпина, нужно помогать проживающим за рубежом и вернувшимся из-за границы китайцам, а также членам их семей. Пекин должен помочь мирному воссоединению земель, подытожил он.

В середине января на Тайване состоялись выборы главы администрации. Председатель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ получил более 40% голосов. Он выступает за получение Тайванем независимости.

В России неоднократно подчеркивали, что тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, поэтому другие страны не должны вмешиваться. В Пекине высоко ценят такую позицию Москвы.