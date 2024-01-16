16 января 2024, 10:11
Си Цзиньпин призвал противостоять сепаратистам на Тайване
Лидер КНР Си Цзиньпин призвал окончательно решить тайваньский вопрос
Глава КНР Си Цзиньпин призвал противостоять любым сепаратистским действиям, которые направлены на получение независимости Тайванем. Для этого необходимо окончательно решить тайваньский вопрос, написал он в статье для журнала «Цюши».
«Необходимо реализовать общую стратегию партии <…>, способствовать полному воссоединению родины», — подчеркнул китайский лидер.
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По мнению Си Цзиньпина, нужно помогать проживающим за рубежом и вернувшимся из-за границы китайцам, а также членам их семей. Пекин должен помочь мирному воссоединению земель, подытожил он.
В середине января на Тайване состоялись выборы главы администрации. Председатель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ получил более 40% голосов. Он выступает за получение Тайванем независимости.
В России неоднократно подчеркивали, что тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, поэтому другие страны не должны вмешиваться. В Пекине высоко ценят такую позицию Москвы.
Китай
Си Цзиньпин
Тайвань
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