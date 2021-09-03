Си Цзиньпин призвал не политизировать происхождение коронавируса

Глава Китая Си Цзиньпин призвал не политизировать проблему происхождения коронавируса. С таким заявлением он выступил на Восточном экономическом форуме.

Он призвал страны поддерживать друг друга во время борьбы с коронавирусов, чаще сотрудничать в разработке и производстве вакцин, чтобы достичь глобального общественного блага.

«Решительно бороться с попытками политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса, совместными усилиями стараться создать общество здравоохранения для всего человечества», — сказал он.

На Восточном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин выступил с видеообращением. В этом году участникам доступно два формата: онлайн и офлайн.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга не посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году. Он также отказался записать видеообращение. Японские СМИ заявляли, что политик не получил приглашение.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября. В нем приняли участие около 50 стран. В этом году главная тема форума «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».