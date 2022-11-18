18 ноября 2022, 08:53
Си Цзиньпин призвал к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран
Глава Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность уважения суверенитета других стран
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет всех государств. Он посчитал недопустимым вмешательство во внутренни дела других стран, написал ТАСС со ссылкой на сообщение от Центрального телевидения Китая.
«Мы должны придерживаться общей концепции безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, не вмешиваться во внутренние дела других государств», — заявил он во время 29-й неформальной встречи в Бангкоке лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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Китайский лидер призвал уладить споры и разногласия между государствам мирным путем, в частности, с помощью диалога и консультаций. Также он выступил за усиление макроэкономической координации и содействие упрощению процедур инвестирования и торговли.
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Накануне Си Цзиньпин заявил, что современный мир не допустит развязывания новой холодной войны.
«Опыт истории убеждает, что блоковая конфронтация не поможет решению проблем, предрассудки не принесут ничего, кроме катастроф», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что председатель КНР может посетить Россию в 2023 году.
Китай
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