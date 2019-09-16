Си Цзиньпин призвал к усилению сетевой безопасности в Китае

«Необходимо добиться, чтобы сетевое пространство было под контролем и в то же время инновационным, открытым», — заявил Си Цзиньпин во время выступления, приуроченного к недельной кампании по обеспечению надежного интернета в Китае.

Он распорядился укреплять сетевую безопасность, используя не только юридические стандарты, нормы, но и новые технологии. По его словам, необходимо развивать единую систему управления на основе законодательства.