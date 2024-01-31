Мир 31 января 2024, 08:36 Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины в Китае Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового украинского посла в Китае Павла Рябикина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

Вечером во вторник, 30 января, Си принял верительные грамоты у 42 новых послов в Китае. В том числе у дипломата Рябикина. Летом прошлого года он передал копии верительных грамот главе протокольного отдела министерства иностранных дел Китая Хун Лэю.

Реклама

Предыдущим послом Украины в КНР был Сергей Камышев. Дипломат скончался в возрасте 64 лет в феврале 2021 года. С этого момента нового посла Украины в Китае не назначали.

Весной прошлого года Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что посла назначат. Камышева на посту заменил Рябикин, который является бывшим министром стратегических отраслей промышленности.

Си позвали на «саммит мира», который должен состоять в Швейцарии. Приглашение выслали представители Украины.