31 января 2024, 08:36
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины
Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового украинского посла в Китае Павла Рябикина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.
Вечером во вторник, 30 января, Си принял верительные грамоты у 42 новых послов в Китае. В том числе у дипломата Рябикина. Летом прошлого года он передал копии верительных грамот главе протокольного отдела министерства иностранных дел Китая Хун Лэю.
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Предыдущим послом Украины в КНР был Сергей Камышев. Дипломат скончался в возрасте 64 лет в феврале 2021 года. С этого момента нового посла Украины в Китае не назначали.
Весной прошлого года Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что посла назначат. Камышева на посту заменил Рябикин, который является бывшим министром стратегических отраслей промышленности.
Си позвали на «саммит мира», который должен состоять в Швейцарии. Приглашение выслали представители Украины.
Украина
Китай
Си Цзиньпин
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