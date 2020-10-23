Он охарактеризовал заявление Си Цзиньпина очень серьезным и повышающим градус военной напряженности в Восточной Азии. Слова лидера КНР прозвучали в связи с 70-летием вступления китайской армии в войну на Корейском полуострове.

«Война, по существу, велась между китайскими и американскими войсками. Поэтому все, что сейчас происходит: выпуски новых фильмов, книг о Корейской войне, которая была забыта в Китае в годы, когда были хорошие отношения с США, как и слова Си Цзиньпина, направлено в адрес Америки», — заявил Тавровский.

По его мнению, заявление продиктовано реальными опасениями в КНР. В последнее время США усиливают военную активность в морях, омывающих берега Китая, и резко усиливают военную помощь Тайваню. Вместе с представителями этого острова в Тихом океане Америка проводит совместные маневры, поставляет туда свою современную военную технику, в том числе ракеты, способные поражать цели в глубине китайской территории.

«Очевидно, у китайцев есть основание считать, что Америка может пойти на серьезную военную авантюру в связи с президентскими выборами и периодом нестабильности, который последует после этих выборов. Очевидно, китайцы опасаются, что будет спровоцирован конфликт в Тайваньском проливе, либо американцы подтолкнут Тайвань на провозглашение суверенитета, что автоматически повлечет военное столкновение», — заявил востоковед.

Ранее Си Цзиньпин сказал, что Китай не позволит никакой силе «бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть страну». В КНР не будут просто так наблюдать за подрывом государственного суверенитета, безопасности и интересов развития.