Си Цзиньпин предупредил, что Китай против односторонних санкций

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай против односторонних санкций и «юрисдикции длинной руки». Он выступил с видеообращением к участникам Боаоского азиатского форума, сообщили «Известия».

«Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», — объявил он.

Страна не приемлет политику «юрисдикции длинной руки» отдельных стран, формирования блоков, злоупотребления односторонними санкциями и усиления противостояния.

Говоря о приоритетах, китайский лидер выделил защиту безопасности страны в новых и традиционных сферах и совместное урегулирование глобальных вопросов. Си Цзиньпин уточнил, что речь идет не только о противодействии терроризму, но и изменении климата, вопросах сетевой и биологической безопасности.

Тем временем стало известно, что США намерены активизировать работу с союзниками в Тихом океане. Речь идет о Японии, Австралии и Новой Зеландии.