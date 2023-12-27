Мир 27 декабря 2023, 07:15 Си Цзиньпин предсказал неминуемое объединение Тайваня с Китаем Председатель КНР Си: необходимо пресекать попытки отделить Тайвань от Китая Xie Huanchi/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

Рано или поздно Тайвань присоединится к Китаю. Следует пресекать любые попытки препятствовать этому, заявил на выступлении в Пекине по случаю 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировало Nikkei Asia.

«Будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая. <…> [Объединение Тайваня с Китаем ] обязательно будет реализовано», — сказал он.

Реклама

Си Цзиньпин напомнил, что Мао Цзэдун настаивал на объединении, но не смог добиться этого. Он назвал председателя Мао великим патриотом и национальным героем. Нынешний глава КНР заявил, что быстрого экономического развития удалось достичь благодаря реформам и открытости. Он обещал продолжить эти преобразования.

Тайвань получил все возможности для мирного объединения с Китаем, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Он предупредил, что если местные власти провозгласят независимость, начнется война.