27 декабря 2023, 07:15
Си Цзиньпин предсказал неминуемое объединение Тайваня с Китаем
Председатель КНР Си: необходимо пресекать попытки отделить Тайвань от Китая
Рано или поздно Тайвань присоединится к Китаю. Следует пресекать любые попытки препятствовать этому, заявил на выступлении в Пекине по случаю 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировало Nikkei Asia.
«Будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая. <…> [Объединение Тайваня с Китаем ] обязательно будет реализовано», — сказал он.
Реклама
Си Цзиньпин напомнил, что Мао Цзэдун настаивал на объединении, но не смог добиться этого. Он назвал председателя Мао великим патриотом и национальным героем. Нынешний глава КНР заявил, что быстрого экономического развития удалось достичь благодаря реформам и открытости. Он обещал продолжить эти преобразования.
Тайвань получил все возможности для мирного объединения с Китаем, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Он предупредил, что если местные власти провозгласят независимость, начнется война.
Международные отношения
Китай
Тайвань
Реклама
Реклама