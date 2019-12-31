    31 декабря 2019, 08:29

    Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим Новым годом

    Александра Ломейко

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, где поздравил всех россиян с Новым годом. В письме китайский лидер также напомнил об укреплении двухсторонних отношений.
    Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим Новым годом

    В послании китайский лидер пожелал наилучшего как российскому лидеру, так и всему населению страны. О содержании телеграммы рассказало агентство «Синьхуа».

    Си Цзиньпин напомнил, что в 2019 году отмечалось 70-летие установления двусторонних отношений между Москвой и Пекином. Обстановка между двумя странами в уходящем году сложилась дружественная.

    «Мы подписали и опубликовали совестное заявление об укреплении современной глобальной стратегической стабильности», — сказал председатель КНР.

    По его словам, документ стал свидетельством намерений России и Китая поддерживать стабильность во всем мире. В 2019 году, добавил Си Цзиньпин, государства достигли успехов в сотрудничестве по нескольким направлениям — в торгово-экономической, энергетической, научно-технической и других сферах.

    Ранее Путин в своем поздравлении председателю КНР заметил, что для укрепления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последнее время было сделано очень многое.

    Глава российского государства накануне, 30 декабря, направил новогодние телеграммы и другим мировым лидерам.