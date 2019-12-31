Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим Новым годом
В послании китайский лидер пожелал наилучшего как российскому лидеру, так и всему населению страны. О содержании телеграммы рассказало агентство «Синьхуа».
Си Цзиньпин напомнил, что в 2019 году отмечалось 70-летие установления двусторонних отношений между Москвой и Пекином. Обстановка между двумя странами в уходящем году сложилась дружественная.
«Мы подписали и опубликовали совестное заявление об укреплении современной глобальной стратегической стабильности», — сказал председатель КНР.
По его словам, документ стал свидетельством намерений России и Китая поддерживать стабильность во всем мире. В 2019 году, добавил Си Цзиньпин, государства достигли успехов в сотрудничестве по нескольким направлениям — в торгово-экономической, энергетической, научно-технической и других сферах.
Ранее Путин в своем поздравлении председателю КНР заметил, что для укрепления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последнее время было сделано очень многое.
Глава российского государства накануне, 30 декабря, направил новогодние телеграммы и другим мировым лидерам.