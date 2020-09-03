Си Цзиньпин пообещал защищать итоги Второй мировой вместе с Путиным

В Китае заявили, что будут защищать итоги Второй мировой войны наравне с Россией. Пекин намерен вместе с Москвой работать над установлением мировой справедливости.

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил российского президента с 75-летием окончания Второй мировой войны. В ней говорится и о дальнейших планах страны, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на документ.

В обращении указано, что обе страны — и Китай, и Россия, — понесли в борьбе с фашизмом огромные потери, но их вклад в победу неоценим. Си Цзиньпин подчеркнул, что представители двух народов сражались бок о бок. Их великая дружба скреплена кровью, а в период Второй мировой была заложена «прочная основа для развития двусторонних отношений».

«Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут ответственность за дело мира и развития во всем мире. <…> Я хотел бы продолжить работать над объединением усилий, чтобы защитить победу во Второй мировой войне, и установлением международной справедливости», — отмечено в обращении.

Си Цзиньпин подчеркнул, что это важно для будущих поколений: они должны жить в условиях прочного мира, всеобщей безопасности и процветания.

Подвиг народа в Великой Отечественной войне призвал не забывать и президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Помнить — значит знать».