Мир 06 апреля 2023, 16:24 Си Цзиньпин пообещал позвонить Зеленскому, когда придет время Barron’s: лидер КНР Си Цзиньпин готов позвонить президенту Украины Зеленскому РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин готов позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому, «когда придет время». Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на дипломата, пожелавшего остаться анонимным.

По словам источника, Си сделал заявление сегодня во время переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

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«Си Цзиньпин заявил, <…> что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время», — процитировало дипломата американское издание Barron’s.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что китайский лидер готов поговорить с Зеленским, когда сложатся благоприятные для этого условия, написал RT.

Ранее посол Китая в Евросоюзе Фу Цун сообщил журналистам The New York Times, что Си Цзиньпин не звонит Зеленскому потому, что «очень занят», и это якобы не означает, что Китай занял сторону России в украинском вопросе.

Ранее политолог Владимир Оленченко предположил, что Макрон нанес визит в Пекин именно для того, чтобы добиться от Си Цзиньпина звонка украинскому лидеру. По мнению эксперта, Евросоюз будет пытаться повлиять на отношения КНР с Россией, заставить Китай взять прозападный курс.