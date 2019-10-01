Си Цзиньпин пообещал мирное объединение Гонконгу

Руководство Китая намерено не отступать от принципа мирного объединения в отношении Гонконга, а также понятия «одна страна, две системы». Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

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«На нашем пути вперед мы должны придерживаться принципов „мирного объединения“ и „одна страна, две системы“, поддерживать процветание и стабильность в Гонконге и Макао», — приводит РИА «Новости» слова Си Цзиньпина.

Он также добавил, что Китаю необходимо развивать отношения двух берегов Тайваньского пролива в мирном русле. Кроме того, руководство страны должно идти к полному объединению территорий КНР.

Сегодня, 1 октября 2019 года, в Китае проходят праздничные мероприятия по случаю 70-летия основания Китая. Несмотря на торжества, в Гонконге продолжаются митинги против правительства.

Массовые акции начались в Гонконге еще в начале лета. Причиной послужило решение властей ввести поправку в «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах». Согласно ему подозреваемых предлагали выдавать другим странам и материковой части Китая.

Из-за бурных протестов власти пошли на уступки и приостановили рассмотрение поправок, но уличные акции это не смогло остановить. Местные жители продолжают протестовать до сих пор.