Мир 21 декабря 2023, 01:32 Си Цзиньпин открыто заявил Байдену, что Тайвань воссоединится с Китаем NBC: Си Цзиньпин заявил Байдену, что Тайвань станет частью КНР РИА «Новости»

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите стран АТЭС в Сан-Франциско рассказал о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой трех американских чиновников.

По словам китайского лидера, речь идет о мирной, а не силовой реинтеграции острова. Помимо этого, Си Цзиньпин опроверг прогнозы американских военных, заявляющих, что Китай планирует «захватить» Тайвань в 2025 или 2027 году, отметив, что власти КНР временных рамок не устанавливали.

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Ранее в Пекине состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Си Цзиньпина. Они обсудили международное сотрудничество, в частности, рекордные объемы торговли, динамику товарооборота, сотрудничество в инвестиционной сфере.

Как заявил Мишустин, РФ и КНР продолжили торгово-экономическое взаимодействие, несмотря на вызовы, а Си Цзиньпин ответил, что наши страны заложили крепкий фундамент сотрудничества. Масштабы и качество этого взаимодействия, по его словам, возросли.