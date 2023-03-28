28 марта 2023, 08:35
Си Цзиньпин обозначил приоритеты Китая на Ближнем Востоке
Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай поддержит диалог между Ираном и Саудовской Аравией
Китай планирует поддерживать диалог между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщило Центральное телевидение Китая.
«Китайская сторона намерена продолжить поддерживать последующий процесс диалога между Саудовской Аравией и Ираном», — отметил председатель КНР.
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В декабре 2022 года Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом отметил, что развитие отношений двух стран является приоритетом дипломатии на Ближнем Востоке.
Китайский лидер тогда же принял участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Создание зоны свободной торговли между Китаем и странами Персидского залива стало одной из главных тем встречи.
Саудовская Аравия
Иран
Китай
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