Мир 24 августа 2023, 09:37 Си Цзиньпин не появился на ключевом мероприятии саммита БРИКС Bloomberg: председатель КНР Си Цзиньпин не пошел на бизнес-форум БРИКС Li Xueren/XinHua/globallookpress

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Председатель КНР Си Цзиньпин не появился на бизнес-форуме в рамках саммита БРИКС, где должен был выступать с речью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Журналисты отметили, что ужин лидеров БРИКС, состоявшийся после, Си при этом посетил. А на форуме вместо него вступил китайский министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал уже подготовленное заявление.

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Научный сотрудник проекта «Сила Китая» при американском Центре стратегических и международных исследований Брайан Харт, слова которого привел канал RTVI, отметил, что китайские лидеры нечасто отклоняются от сценария мероприятий такого высокого уровня, и предположил, что Си Цзиньпина «отвлекло нечто важное» либо он был нездоров. Еще одна версия Харта состоит в том, что так Си отреагировал на то или иное событие саммита.

На ужине, кроме председателя КНР, были лидер Бразилии Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер Индии Наренда Моди и глава МИД России Сергей Лавров.