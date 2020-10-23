Си Цзиньпин: мы не позволим расколоть священную землю нашей родины
Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал нанести сокрушительный удар любой силе, которая попытается «расколоть священную землю» Поднебесной. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития. Мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины», — цитирует председателя КНР портал News.ru.
По его словам, Китай придерживается оборонительной военной политики, и он никогда не стремился к господству и расширению. Глава государства напомнил, что Пекин выступает против политики грубой силы и великодержавности.