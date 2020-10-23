Си Цзиньпин: мы не позволим расколоть священную землю нашей родины

«Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития. Мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины», — цитирует председателя КНР портал News.ru.

По его словам, Китай придерживается оборонительной военной политики, и он никогда не стремился к господству и расширению. Глава государства напомнил, что Пекин выступает против политики грубой силы и великодержавности.