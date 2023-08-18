Мир 18 августа 2023, 06:15 Си Цзиньпин лично приедет на саммит БРИКС Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в августовском саммите БРИКС в ЮАР РИА «Новости»

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Китай на саммите БРИКС в Йоханнесбурге представит председатель КНР Си Цзиньпин. Помимо участия в основной программе он проведет переговоры с лидерами других стран, сообщили «Известия».

«Си Цзиньпин с 21 по 24 августа совершит официальный визит в Южно-Африканскую Республику и примет участие в XV саммите БРИКС», — сказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

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Председатель КНР на полях мероприятия встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой и главами других стран, а также вместе с ним проведет саммит лидеров Китая и Африки.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 21 по 24 августа в выставочном центре Сэндтон. В нем примут участие представители 34 стран, в том числе не вошедшие в содружество Аргентина, Турция, Египет, Алжир, Белоруссия. Представитель ООН тоже приедет в Йоханнесбург. Президент России Владимир Путин примет участие в формате видеосвязи, очную делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.