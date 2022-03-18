Си Цзиньпин: конфликт на Украине невыгоден ни одному человеку

Конфликт на Украине невыгоден ни одному человеку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом. Беседа прошла в формате видеоконференции.

«Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества», — сказал Си Цзиньпин. По его мнению, отношения между государствами не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять оружие друг против друга, сообщил ТАСС.

«США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения подлинных причин кризиса на Украине», — подчеркнул он.

Председатель Китая также указал на то, что КНР и США должны вместе нести ответственность за мир на всей планете, быть постоянными членами Совета Безопасности ООН. Он отдельно подчеркнул, что Китай не заинтересован в конфликте на Украине.

«Международная ситуация претерпевает большие и важные изменения. Эпоха мира и развития сталкивается с серьезными провокациями и вызовами», — добавил Си Цзиньпин.

По его мнению, в нынешней ситуации отношения КНР и США нужно вернуть в нормальное русло.