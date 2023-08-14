Мир 14 августа 2023, 11:12 Си Цзиньпин и Путин не переставали поддерживать стратегический диалог друг с другом — МИД МИД КНР: Си Цзиньпин и Путин продолжили диалог по всем направлениям РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин продолжили поддерживать стратегический диалог в разных форматах на постоянной основе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова представил ТАСС.

На брифинге Ван Вэньбинь ответил на вопрос западного журналиста о запланированном визите Владимира Путина в Китай.

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«Лидеры Китая и РФ постоянно поддерживают друг с другом стратегический диалог <...> у нас насыщенная повестка по всем направлениям», — указал официальный представитель МИД КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Владимира Путина в Китай стоит на повестке, сроки обсуждаются. Представитель Кремля указал, что темами переговоров лидеров двух стран будут торгово-экономическое сотрудничество и международная обстановка. При этом российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран.