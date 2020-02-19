Скифское золото могут вернуть из Нидерландов в Крым

«То, что идет процесс, это неплохой сигнал», — заявил Швыдкой.

Он подчеркнул, что адвокаты российской стороны ориентируются на юридическую силу музейных соглашений. Согласно им, коллекция должна вернуться туда, откуда ее вывезли.

Скифское золото из коллекций четырех музеев Крыма доставили на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах в 2014 году. На тот момент полуостров входил в состав Украины.

Коллекция включает более двух тысяч изделий.

После присоединения Крыма к России права на скифские артефакты предъявил Киев. В августе 2014 года музей отказался передавать артефакты ни одной стороне до решения спора в суде. Часть коллекции, принадлежавшую киевскому музею, вернули Украине.

14 декабря 2016 года в Амстердаме прошло судебное заседание, по итогам которого экспонаты решили передать Украине. Музеи Крыма подали апелляцию.

В июле 2019 года промежуточное решение суда установило, что к делу нельзя применять конвенцию ЮНЕСКО 1970 года. Ранее украинская сторона ссылалась на нее.

Окончательное решение суда ожидается после предоставления сторонами дополнительных сведений о праве собственности на артефакты. На это России и Украине дали два месяца.