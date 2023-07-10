Мир 10 июля 2023, 18:17 Швецию пустят в НАТО только после того, как Турцию примут в ЕС — Эрдоган Президент Эрдоган заявил, что для вхождения Швеции в НАТО необходимо принять Турцию в ЕС РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным только после того, как Турцию примут в члены Европейского союза. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы хотим, чтобы все данные нам обещания были реализованы. Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС», — сказал Эрдоган в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО.

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Сначала, подчеркнул Эрдоган, Турции нужно открыть двери в Евросоюз, а только после этого Швеции будет открыт путь в Североатлантический альянс. По словам турецкого лидера, условие он уже озвучил американскому президенту Джо Байдену.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. При этом генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг говорил, что постарается устранить на политическом уровне препятствия вступлению Швеции в альянс.

Ранее страны НАТО начали «бешеные» переговоры по согласованию гарантий безопасности для Украины. Каждое государство, которое заинтересовано в этом, на двусторонней основе должно определить обязательства с Украиной.

Однако время для приглашения Украины в НАТО на данный момент еще не пришло. В альянсе обдумывают, как выстраивать отношения с киевским режимом: либо военно-политический блок даст стране гарантии безопасности, либо будет помогать по модели Израиля.