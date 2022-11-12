Мир 12 ноября 2022, 02:20 Швецию предупредили об опасности вступления в НАТО Proletären: после вступления в НАТО Швецию ждет размещение военных баз и ядерного оружия РИА «Новости»

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После вступления в НАТО на территории Швеции появятся ядерное оружие и американские военные базы, несмотря на то что Стокгольм выступал против этого. Такой прогноз сделала шведская газета Proletären.

Автор статьи обращает внимание на то, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал премьер-министру страны Ульфу Кристерссону воздержаться от каких-либо ограничений в связи со вступлением страны в альянс, не отказываться от постоянных баз НАТО в Швеции и размещения ядерного оружия.

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«Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность», — говорится в публикации.

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В качестве яркого примера указываются Дания и Норвегия, которые также были против размещения у себя баз и ядерного оружия. Однако позже руководство этих стран дали согласие на строительство военных баз США.

НАТО предрекли сложности во время планирования оборонной стратегии, если Финляндия и Швеция не присоединятся одновременно к альянсу. Положительное решение о приеме этих стран высказали уже 28 государства.