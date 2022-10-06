Швецию попросили выдать подозреваемых в терроризме в Минюсте Турции | 360°

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Швецию попросили выдать подозреваемых в терроризме в Минюсте Турции

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Министерство юстиции Турции потребовало от Швеции выдать лиц, подозреваемых в терроризме, которые скрываются на территории страны. Об этом сообщил телеканал ТРТ.

По словам турецкой стороны, данные лица являются причастными к осуществлению террористической деятельности, написал RT.

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В первую очередь Минюст потребовал выдачи членов Рабочей партии Курдистана и семерых представителей организации ФЕТО.

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